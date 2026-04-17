アイドルグループ・アップアップガールズ（仮）の青柳佑芽さんは4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。罰ゲームによる“ダサ私服姿”の写真を披露しました。【写真】人気アイドルの“ダサ私服”ショット「そんなに悪くないけど？」青柳さんは「2度とこんな格好で街歩きません、おやすみ」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は、チェック柄のミニスカートに白いソックス、黒いトップスの上に白いレイヤードをあわせたコーディネート