「2度とこんな格好で街歩きません」人気アイドル、罰ゲームのダサ過ぎる私服に「年確されそう」の声
アイドルグループ・アップアップガールズ（仮）の青柳佑芽さんは4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。罰ゲームによる“ダサ私服姿”の写真を披露しました。
【写真】人気アイドルの“ダサ私服”ショット
今回のコーディネートについては、自身のポストを引用し説明。「本日、罰ゲームによりダサ私服なのですが 去年の罰ゲームと同じ方に監修していただき、かなりのダサさとなっております」「リハ着もダサいこだわりっぷり！やるからには全力！ それが青柳！」と、全力で挑んだことを明かしました。
ファンからは、「全然カワイイんだけど やっぱ姿勢とかが いいからなんかな？？？」「何着ても可愛いのズルい」「年確されそう 補導はともかく」「そんなに悪くないけど？」「ちょっとかわいいと思ってしまうのは、ゆめちゃんが可愛いから…」「組み合わせや髪型で絶妙なダサさを表現できるのほんまプロやと思う」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】人気アイドルの“ダサ私服”ショット
「そんなに悪くないけど？」青柳さんは「2度とこんな格好で街歩きません、おやすみ」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は、チェック柄のミニスカートに白いソックス、黒いトップスの上に白いレイヤードをあわせたコーディネートです。2枚目では、黄色いパーカーとヘッドホンを足し、ツインテール姿になっています。
ファンからは、「全然カワイイんだけど やっぱ姿勢とかが いいからなんかな？？？」「何着ても可愛いのズルい」「年確されそう 補導はともかく」「そんなに悪くないけど？」「ちょっとかわいいと思ってしまうのは、ゆめちゃんが可愛いから…」「組み合わせや髪型で絶妙なダサさを表現できるのほんまプロやと思う」などの声が寄せられています。
「自信無くなってきました」同日、別の投稿では「起きたら私の罰ゲームダサ私服が1000いいねされていて最悪」「普段の私服はそんなにダサくないはずなんですけど、自信無くなってきました」とつづり、2枚の写真を公開。水色のトップスにジーンズを合わせた爽やかな姿や、パーカーにミニスカートを合わせたキュートな装いを披露しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)