共謀のうえ営利目的で大麻を所持したとして逮捕された自称会社役員の男性ら３人について、広島地検は１７日付で不起訴処分にしました。 ３人は去年６月、男性の親族が所有する府中市の空き家で乾燥大麻１２ｇを所持した疑いで逮捕されました。 広島地検は１７日「送致事実を認定するに足りる十分な証拠がない」として３人を不起訴処分にしました。 男性が借りていた福山市のアパートからは乾燥大麻１３ｋｇが見つかっ