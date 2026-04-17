ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで、「日本のマクドナルドのハンバーガーの写真は、どれもバンズが少しずれている」と指摘するスレッドが立ち、話題となっています。The buns in McDonald's Japan's burger photos are all slightly askew | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=47785738日本のマクドナルドの公式サイトで、英語版メニューの写真がこれ。バンズがずれたり少し斜めになったりと、ほとんどがゆ