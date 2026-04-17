元タレントで現在YouTuberとして活動する木下優樹菜（38）が、京都府南丹市で発生した遺体遺棄事件について私見を投稿し、物議を醸している。事件の発端は3月23日。南丹市に住む小学生の安達結希くん（11）が行方不明となり、3週間後の4月13日に遺体で発見された。16日には結希くんの遺体を遺棄した疑いで義父の安達優季容疑者（37）が逮捕されており、殺害を認める趣旨の供述もしているという。木下は15日、Threadsに《京都のニュ