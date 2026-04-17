4月17日に気象庁から、最高気温40℃以上の日の名称を「酷暑日」とするとの発表がありました。日本気象協会では2022年に、「日最高気温40℃以上の日」を「酷暑日」と名付けていました。今回は「酷暑日」命名の背景と、暑がりな気象予報士による酷暑日におすすめの暑さ対策も紹介します。日本気象協会が「酷暑日」と名付けた理由は？暑さに関する気象用語としてこれまで気象庁が定義していたのは、日最高気温35℃以上の「猛暑日」ま