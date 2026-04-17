ドル円一時１５９．０１レベル、本日の安値更新原油安にらんで＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時159.01レベルと本日の安値を更新している。東京市場でみられた円安の動きを帳消しとしている。流れを変えたのが原油動向だ。NY原油先物はロンドン時間に入ると94ドル付近から90.54ドル近辺に急低下している。今週末から来週にかけての米国とイランの和平協議の進展が期待されているようだ。ただ、現時点では確たる情