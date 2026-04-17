新しく生まれ変わった名古屋市の「パロマ瑞穂スタジアム」で4月17日、名古屋グランパスの選手たちが初めて練習を行いました。パロマ瑞穂スタジアムのこけら落としとして、19日に行われるアビスパ福岡戦。5年ぶりにホームスタジアムに帰って来た名古屋グランパスの選手たちは17日、およそ1時間、ミニゲームを中心に汗を流しました。キャプテンの稲垣祥選手：「相変わらず瑞穂は芝生がいいなって思いましたね。（