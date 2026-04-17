○ノダ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の7.0％にあたる110万株(金額で7億4470万円)を上限に、4月20日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2026年4月17日］ 株探ニュース