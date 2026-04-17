ロッテは、4月21日正午〜4月23日23時59分59秒の期間において、「浮世絵ビックリマンチョコセット 特別シールホルダーおまけ付き」を抽選販売する。ロッテオンラインショップ限定・6000セットの数量限定となる。同商品は、4月21日発売の「浮世絵ビックリマンチョコ」2箱（合計60個）に、特別シールホルダーを1冊おまけに付けている。今回のシールホルダーは、ロッテオンラインショップ史上初の4列3段の特別仕様（通常は3列1段）との