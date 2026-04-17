明治安田J2･J3百年構想リーグ第11節 J2EASTｰBの北海道コンサドーレ札幌は、３年ぶりの開催となる聖地・札幌厚別公園競技場で、現在4位と快進撃を続ける松本山雅ＦＣ(J3)を迎える。試合前日に、川井健太監督や注目選手に話を聞いた。■荒野拓馬選手徐々に攻撃のリズムは出てきていると思う。あとは決め切るというところにフォーカスするだけ。個人的にも大きなケガなく、離脱しないようにしたい。今年は去年より