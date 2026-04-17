明治安田J2･J3百年構想リーグ第11節 J2EASTｰBの北海道コンサドーレ札幌は、

３年ぶりの開催となる聖地・札幌厚別公園競技場で、現在4位と快進撃を続ける松本山雅ＦＣ(J3)を迎える。

試合前日に、川井健太監督や注目選手に話を聞いた。



■荒野拓馬選手

徐々に攻撃のリズムは出てきていると思う。あとは決め切るというところにフォーカスするだけ。

個人的にも大きなケガなく、離脱しないようにしたい。今年は去年よりプレー時間も増えているので、結果を出さなければいけない。

■西野奨太選手

松本は、前節で大宮にも勝っている。のせたら得点が取れるチームだと思う。入りから集中して無失点にこだわっていきたい。

タイプの違うFWが２人いて、ゴールに対する気持ちが全面に出ている選手たち。僕らも気持ちで負けない、確実に抑えたい。



厚別競技場は、サポーターの思い入れが強い場所。期待がかかる試合、北海道が期待する試合、そこに応えられるか否かプロとしての価値が試されている。

プロとしての価値を見せていきたい。

■川井健太監督

Q.クラブが30周年を迎えた

この30年の歴史を、我々はバトンタッチしていかなければいけない。厚別という特別な場所での30周年、

何を期待されているのか、もちろんサポーターは勝ってもらいたいはず。選手たちには特別な場所で、価値を証明してほしい。



Q.攻撃の部分ではフィニッシュが課題

守備が安定してきたら、次は攻撃と…絶対にそうなってくる。両方パーフェクトなチームなら、J1で優勝している。

きっかけ１つで改善できると思っている、中身がダメなわけではない。１つずつ丁寧につぶしていって、また新しい課題が出てきても、

それも潰していくというのがこのハーフシーズン。

今は決定機を多くしたい。10本打って1点入る選手なら、20本、30本決定機を作って2点3点をとる。そこに必要なのは自分の努力だし、

選手間の競争だと思っている。得点にはこだわっていきたい。