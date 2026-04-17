スライスが直らなくて悩んでいるゴルファーは、本当に多い。「何をやってもスライスする」という声は後を絶たず、練習場で試行錯誤を繰り返しながらも改善の糸口がつかめない人がごまんといる。そんな人にこそ、まずドローが打てるメカニズムをきちんと理解してほしい、とかつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏は言う。【漫画】フォローの高さで球のつかまりが変わる理由を、イラストでわかりやすく解説「ドロー