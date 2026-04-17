日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は１７日、体調不良のため試合を棄権したＷＢＡ世界フライ級１位・高見亨介（２４＝帝拳）の診断書が届き、病名はインフルエンザＡ型だったと発表した。高見は１１日に予定されていたＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ（メキシコ）戦の前日計量を、前夜に体調不良を起こしたため欠席し、試合は中止。同日に所属ジムの浜田剛史代表は謝罪するとともに、計量直前に大量の水分を排出する、いわ