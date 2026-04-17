秋田市役所（資料画像） 秋田市の飲食店を応援するキャンペーンが予定より１カ月近く早く４月２６日に終了することになりました。 秋田市は、原材料価格高騰などの影響で売り上げが減少した飲食店を支援しようと、対象となる店舗でキャッシュレス決済をすると支払代金の一部＝最大２０％がポイント還元されるキャンペーンを行っています。 当初２月下旬から３カ月間の予定で始まりましたが、予算の上限に達