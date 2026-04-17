アーキテクツ・スタジオ・ジャパン [東証Ｇ] が4月17日大引け後(18:50)に決算を発表。26年2月期(11ヵ月の変則決算)の連結最終損益は6億円の赤字になり、27年2月期は3800万円の黒字に浮上する見通しとなった。 なお、前期末に2億2300万円の債務超過に陥った。 直近2ヵ月の実績である1-2月期(4Q)の連結最終損益は2億1700万円の赤字となった。 ※26年2月期(11ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期