Image: Amazon ノートPCをメインにしている方は、内蔵スピーカーで音楽や動画、オンライン会議の音声などを再生させていることでしょう。特に不満は感じないかもしれませんが、外付けスピーカーを使ったほうがサウンド環境は大きくアップします。決して高いスピーカーでなくてもいいんです。たとえばこちら。 Creative Pebble V3 4,384円 Amazonで見るPR