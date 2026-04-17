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ノートPCをメインにしている方は、内蔵スピーカーで音楽や動画、オンライン会議の音声などを再生させていることでしょう。

特に不満は感じないかもしれませんが、外付けスピーカーを使ったほうがサウンド環境は大きくアップします。決して高いスピーカーでなくてもいいんです。

たとえばこちら。

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お手頃価格のPCスピーカーの定番、「Creative Pebble V3」。今なら20％オフの4,384円で購入できます。

最大16Wで見た目よりも迫力サウンド

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こちら、丸っこい形でかわいらしいスピーカーですが、結構実力派。通常の出力は8Wですが、ピーク時は最大16Wの出力が可能。見た目よりも迫力のあるサウンドを再生します。

また、Bluetooth、USB、3.5mmオーディオプラグによる3通りの接続に対応。PCとは有線で、スマホやタブレットとはBluetoothで、といったように、複数デバイスで切り替えて使用することができます。

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スピーカーが45°の上向きに配置されているので、ちょうど自分の耳の位置に音が流れてくるようになっているのもポイント。結構考えて作られているんですよ。

お値段もお手頃ですし、使い勝手も良好。手軽にサウンド環境をアップグレードするには、ちょうどいいスピーカーです。

本体カラーはホワイトとブラックがあるので、お部屋の雰囲気に合わせて選びましょう。

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