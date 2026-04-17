ロレックスは高額なブランドという印象が強いが、中古市場では90万円台から現実的に選択肢が広がる。本稿では、オイスターパーペチュアル、エクスプローラーII、そしてサブマリーナーをピックアップ。価格帯ごとにスペックやデザインが異なるため、自分らしいモデルが見つかるはずだ。今週の「手が届くロレックス」ロレックス サブマリーナー 114060 SS 自動巻 ランダム番ダイバーズウォッチの代名詞として君臨するサブマリーナー