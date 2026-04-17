原博実氏が大宮での4年間を振り返ったRB大宮アルディージャの代表取締役社長を退任することが発表された原博実氏が、4月17日に会見を行った。会見で原氏は「一番良い引き継ぎをして、次の人に託す。それだけ良い人材が、いろいろな分野に入ってきた」と、退任を決めた理由を説明した。原氏がトップに立っていた期間は、大宮にとって最も苦しい時期だったと言えるだろう。かつてはJ2に降格することがない『残留力』を誇るクラブ