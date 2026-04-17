記事ポイント ラムリサーチの寄付発表を伝える記事ですNIMSの達博博士の研究内容を紹介します半導体材料研究の実用化に注目が集まります 『日中経営者』は、ラムリサーチ社によるNIMSへの特別寄付と、主任研究員の達博博士に焦点を当てた記事を公開しています。ラムリサーチ社の支援は、最先端半導体の製造に関わる材料やコア部品の研究開発を知るきっかけになります。達博博士の研究実績や材料研究の広がり