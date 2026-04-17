若手起業家の世界的ネットワーク「EO（Entrepreneurs’ Organization＝起業家機構）」をご存じだろうか。1987年に設立され、現在76カ国、2万人以上のメンバーによって構成されている。EO沖縄会長の久保以明弁護士とメンバーのさくらインターネット株式会社・田中邦裕社長が内外タイムスの単独インタビューに応じ、会の活動や今後の展望、沖縄で行う意味などを語った。 まずはEOについて簡単に説明