パラリンピックにも出場した、諫早市出身の車いすアスリート。 闘病生活から復帰し、再び競技への挑戦を続けています。 副島 正純選手(55)は、諫早市出身。 世界の最前線で活躍する 車いすアスリートです。 副島選手は、2004年に行われたアテネパラリンピックの4×400メートルリレーで銅メダルを獲得。 4大会連続でパラリンピックに出場し、ベルリンやホノルルなど、世界最高峰の大