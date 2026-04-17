天空の花畑志々島三豊市 上着がいらないようなあたたかい日が増えてきました。今回は、春にぴったりなおでかけスポットを紹介します。 瀬戸内海に浮かぶ島のひとつ「志々島」。島に広がる山を登った先にはとっておきの場所があります。 （柳下遥リポート）「沢山の花々が咲き渡っています。瀬戸内海の青に、芝桜のピンク、オレンジのキンセンカ。とってもカラフルで気持ちも華やぎます。すっかり春ですね