総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年（令和6年）平均結果の概要」によれば、二人以上の世帯のうち勤労者世帯における食料費の割合は「27.1％」、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では「29.8％」。多くの家庭で食料費は家計支出の約3割を占めています。そう考えると、冷蔵庫は「もう1つの財布」と言えるかもしれません。今回は、「貧乏冷蔵庫」と「お金持ち冷蔵庫」の違いを見ながら、どうすれば“もったいない冷蔵庫”から