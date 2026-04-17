スント（SUUNTO）が、耳をふさがないオープンイヤー型イヤホン「Suunto Spark」を発表した。ランニング中の平均接地時間や上下動、首の可動域から頸部の疲労度を測定できるセンサーを搭載し、ランニングの効果を分析する機能を備えた。価格は29,700円で、5月8日に発売する。ランニングデータが測れるオープンイヤー型イヤホン「Suunto Spark」Suunto Sparkは、低音用と高音用の独立ドライバーを組み合わせたマルチドライバー構成を