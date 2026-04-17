フロンティアインターナショナル [東証Ｇ] が4月17日大引け後(18:15)に業績・配当修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の18.2億円→21億円(前期は12.6億円)に15.7％上方修正し、増益率が43.6％増→66.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.8億円→9.7億円(前年同期は8.5億円)に41.6％増額し、一転