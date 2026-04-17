「遊佐象潟道路」2026年度に一部延伸国土交通省 東北地方整備局が2026年度の予算概要を発表。今年度の開通予定区間として、「遊佐象潟道路」の一部区間を挙げています。【ようやく延伸するぞ！】これが「日本海沿い高速320km」の進捗です（地図／画像）遊佐象潟道路は、新潟市から青森市までの約322kmが計画されている法定路線名「日本海沿岸東北自動車道」の一部で、山形・秋田県境の17.9kmです。日本海沿岸東北自動車道の