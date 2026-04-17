13日付けでRB大宮アルディージャの代表取締役社長を退任した原博実氏が、退任会見を実施。大宮で過ごした4年間を振り返った。三菱重工、三菱自動車（浦和レッズの前身）でプレーし、日本代表としても75試合に出場し37得点を記録している原氏。引退後は、浦和レッズ、FC東京で監督を務めた他、日本サッカー協会（JFA）やJリーグでも要職に就いていた。Jリーグ前チェアマンの村井満氏とともに2022年3月にJリーグを離れると、翌