ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。「スイカ」のランキング（月別、26年4月16日昼参照）より、トップ5だ。【5位】山形県 遊佐町「小玉スイカ 約8kg 4〜5玉入」12000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】日本海に面した日本有数の広さを持つ庄内砂丘遊佐町の水はけの良い砂丘地と昼夜の寒暖差が生育に適しており、皮が薄く、あまい果肉がビッシリと詰まっている小玉スイカができます。丸ごと冷