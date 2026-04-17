恵まれた家庭で育った子供とそうでない家庭の子では将来にどんな影響が出るのか。獨協大学教授の和田一郎さんは「親のアルコール問題や貧困などは子供の学歴や将来の所得に大きな影響を及ぼす。児童虐待、性的虐待を受けた子供が生涯に負うコストは1億円以上という試算もあり、決して『本人の努力不足』では言い表せない」という――。※本稿は、和田一郎『大人になっても消えない重荷を抱える人のための生きづらさの手放し方』