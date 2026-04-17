丘陵地帯を積極的に走り回れる力強さ6代目ホンダ・プレリュードの最大トルクは非公表ながら、発進加速は軽快。恐らく、35.0kg-mは出ているだろう。丘陵地帯を積極的に走り回れ、サウンドも好ましい。【画像】仕上がりの良いFFハイブリッドプレリュードとプリウス、ゴルフシビック・タイプRも全123枚複雑なハイブリッド・パワートレインだが、反応は直感的。シフトパドルで操作する多段ATのように、変速を模した制御もプラス