18日、19日（日本時間19日、20日）の2日間にわたって米・ラスベガスで開催される世界最大のプロレス団体WWE最大の祭典「レッスルマニア42」を直前に控え、世界各国から集まったユニバース（ファンの総称）を楽しませるファンイベントが多数催されている。16日（同17日）にはASUKAやイヨ・スカイ、カイリ・セインに続く日本人女子スーパースターで現US王者のジュリアがピラミッドの形が特徴的なホテル「ルクソール」に登場。ジュ