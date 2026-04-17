株式投資では「あのとき買っていれば儲かったのに」と後悔する場面もありますが、重要なのは過去の値動きを通じて“タイミング”を学ぶことです。「話題になってから飛びつく」のではなく、自身の体験や感覚をもとに企業の成長ストーリーを描いてみて「応援したい」と思えるかどうかは、投資の判断軸になり得ます。本記事では、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）より一部を抜粋・編集し、大ヒットゲームや人