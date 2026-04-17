ライバル車に対し納期の短い点も人気の理由に日産は2026年2月12日、ミドルクラスミニバン「セレナ」マイナーチェンジモデルを発売しました。トヨタ「ノア／ヴォクシー」やホンダ「ステップワゴン」と並ぶ人気のファミリー向けモデルですが、販売店での反響はどのようになっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“家族向け”3列シートミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）初代セレナは、1991年