俳優の福本莉子が自身のInstagramを更新し、映画『プラダを着た悪魔2』のプロモーションで来日したメリル・ストリープ、アン・ハサウェイにインタビューした際の写真を公開した。 参考：福本莉子の人生のターニングポイントは？『トリリオンゲーム』凜々役の手応えを明かす 投稿されたのは福本が自ら撮影した3ショットで、白のブラウス姿の福本を前に、ボーダーニットに赤いス