俳優の福本莉子が自身のInstagramを更新し、映画『プラダを着た悪魔2』のプロモーションで来日したメリル・ストリープ、アン・ハサウェイにインタビューした際の写真を公開した。

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投稿されたのは福本が自ら撮影した3ショットで、白のブラウス姿の福本を前に、ボーダーニットに赤いスカーフを合わせたハサウェイと、鮮やかなブルーのジャケットを纏ったストリープが満面の笑みを浮かべている。背景には『プラダを着た悪魔2』の印象的なビジュアルが広がり、華やかな舞台裏の空気を伝えている。

そのほか、福本の白のハイネックブラウスに黒×白のチェック柄スカート、ロングブーツを合わせたコーディネートでホテルのロビーに佇む全身ショットなど複数のオフショットが並んでいる。

福本はキャプションで「『プラダを着た悪魔2』で来日してくださったメリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにインタビューをさせていただきました！」と報告。「大好きで何度も観ているプラダを着た悪魔のおふたりにお会いすることが出来て本当に嬉しかったです！夢のような時間でした」と感激を綴り、「インタビュー映像は4/17より幕間にて上映されます！」と締めくくった。（文＝リアルサウンド編集部）