岡山市役所 2026年4月25日に、岡山市中区桑野の岡山ふれあいセンターで、「岡山魚フェスタ」が開かれます。地元の海産物のおいしさを知ってもらい消費拡大につなげようと、漁業関係者でつくる実行委員会が主催するものです。 当日は、鮮魚や水産物、屋台フードなどを販売します。 また、味付けのり（1000袋）やイシガニ入り海鮮汁(300食)を無料で振る舞うほか、魚の重量当てクイズ、ダンスパフォーマ