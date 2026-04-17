１７日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３３．９３ポイント（０．８９％）安の２６１６０．３３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６０．０９ポイント（０．６７％）安の８８４５．０２ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は２３８０億４２００万香港ドル（約４兆８４１７億円）となっている（１６日は４５５億８７８０万香港ドル）。利益確定売りが先行