お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が16日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。自身の長男について語った。同番組ロケで大阪府堺市を訪れたケンコバは、居酒屋店でジョッキを傾けつつ、スパゲティサラダを注文。今年1月に、結婚と長男誕生を電撃発表したこともあり、「ポテサラ派の俺が、今日だけは不倫させてください。結婚後、初不倫です」と笑わせた。そして「俺も子供ができ