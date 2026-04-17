4月17日、B2リーグに所属するベルテックス静岡は増田啓介が負傷し、左環指末節骨骨折と診断されたことを発表した。全治には8～10週間を要する。 28歳の増田は194センチ93キロのスモールフォワード。筑波大学出身で2018ー19シーズンに特別指定選手として川崎ブレイブサンダースに入団。川崎で6シーズン過ごしたのち、昨シーズンに静岡に加入した。今シーズン