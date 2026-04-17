静岡の増田が左環指末節骨骨折により全治8～10週間の負傷…静岡に大きな痛手

4月17日、B2リーグに所属するベルテックス静岡は増田啓介が負傷し、左環指末節骨骨折と診断されたことを発表した。全治には8～10週間を要する。

28歳の増田は194センチ93キロのスモールフォワード。筑波大学出身で2018ー19シーズンに特別指定選手として川崎ブレイブサンダースに入団。川崎で6シーズン過ごしたのち、昨シーズンに静岡に加入した。今シーズンはここまで47試合に出場し、平均21分55秒の出場で平均7.5得点3.1リバウンド2.4アシストを記録している。

静岡はここまで14勝42敗で西地区7位と苦戦を強いられている。主力スモールフォワードの手痛い離脱をチーム全体でカバーし、最終盤を戦い抜けるか注目だ。







🏀第30節 vs #福井ブローウィンズ

－ 第３Ｑ終了－

静岡 53 - 76 福井#増田啓介 がドライブから冷静に得点💥

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- ベルテックス静岡【公式】 (@VELTEX_SHIZUOKA) April 12, 2026

【動画】増田が福井ブローウィンズ戦で見せたドライブ