岡本玲が主演を務める映画『ひとりたび』が、6月27日より新宿K's cinemaほかで全国公開されることが決定。あわせてメインビジュアルと予告編が公開された。 参考：安達祐実×倉科カナ×渡邊圭祐のあたたかな毎日が『三日月とネコ』予告編＆ポスター公開 本作は、仕事にも恋愛にも行き詰まった30代の女性が、学生時代の“初恋”の記憶を辿りながら自分の人生を見つめ直す姿を描いたロードムービー