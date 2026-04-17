岡本玲が主演を務める映画『ひとりたび』が、6月27日より新宿K's cinemaほかで全国公開されることが決定。あわせてメインビジュアルと予告編が公開された。

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本作は、仕事にも恋愛にも行き詰まった30代の女性が、学生時代の“初恋”の記憶を辿りながら自分の人生を見つめ直す姿を描いたロードムービー。第29回釜山国際映画祭ジソク部門に正式出品された。

東京で働く32歳の美咲は、10年間勤めていた会社を退職し、将来が見えないまま実家に帰る。地元で開催された同窓会で初恋の相手が2年前に亡くなっていたことを知り、空っぽだった美咲の心が初恋の思い出で埋め尽くされていく。

美咲役で主演を務めるのは、NHK連続テレビ小説『純と愛』や『わろてんか』、映画『茶飲友達』『たしかにあった幻』などの岡本。共演には、長村航希、坂ノ上茜、岩田奏、石山愛琉、日高七海、里内伽奈、中山求一郎、長友郁真、濱田マリ、原日出子、平田満らが名を連ねている。

監督を務めたのは、初長編えいが『左様なら』が全国20館以上で公開され、長編2作目『朝がくるとむなしくなる』で第18回大阪アジアン映画祭インディ・フォーラム部門JAPAN CUTS AWARDを受賞した石橋夕帆。本作が長編3作目となる。脚本は、映画『市子』や『三日月とネコ』、『ザッケン』などの上村奈帆が手がけた。主題歌には、ん・フェニによる「おうたび」が起用された。

映画『ひとりたび』予告編 公開された予告編は、10年勤めた会社を退職し花束を受け取る美咲（岡本玲）の姿から幕を開け、過去の記憶と向き合っていく姿や、友人たちと談笑する穏やかな日常などが、ん・フェニが歌う主題歌「おもうたび」に乗せてエモーショナルに映し出されている。

あわせて公開された場面写真には、美咲が自室でMDを愛おしそうに見つめる姿や、ファミレスや車内で友人たちと笑顔で過ごす様子などが収められている。（文＝リアルサウンド編集部）