【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宮本浩次が「I AM HERO」のライブMVを公開した。 ■歌、演奏、気迫、すべてが最高点に達した瞬間 「I AM HERO」は、2025年に公開され大ヒットを記録した映画『爆弾』の主題歌であり、6月10日に発売されるニューアルバム『I AM HERO』のタイトル曲。 このライブMVは、宮本が2025年に始動させた音楽プロジェクト『俺と、友だち』のひとつの到達点となったライブ『宮本浩次 俺