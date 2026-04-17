【その他の画像・動画等を元記事で観る】 星野源のライブBlu-ray&DVD『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』（4月22日発売）のオフィシャルトレーラーが公開された。 ■全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』大阪公演2日目の模様を完全収録 本作は、2025年5月から約2ヵ月にわたって開催された全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』より、大阪公演2日目の模様を完全収録し