星野源 ライブBD＆DVD『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』のトレーラー公開！特典ドキュメンタリーの映像も
星野源のライブBlu-ray&DVD『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』（4月22日発売）のオフィシャルトレーラーが公開された。
■全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』大阪公演2日目の模様を完全収録
本作は、2025年5月から約2ヵ月にわたって開催された全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』より、大阪公演2日目の模様を完全収録した映像作品。
発売に先駆けて、Netflixでは同作のライブパフォーマンス映像のみを収録した特別編集版『Gen Hoshino presents MAD HOPE MAD MUSIC』の独占配信が開始され、すでに大きな話題となっている。
このたび公開されたトレーラー映像には、Blu-ray＆DVDのみに収録されるボイスドラマ、MCや幕間映像をはじめ、ツアー7会場全14公演の裏側に密着した特典ドキュメンタリーからのフッテージも含まれており、全3時間43分におよぶ大作の一部を垣間見ることができる。
なお、Blu-ray＆DVDを全国のCDショップ／オンラインショップで予約・購入した人に特典「“MAD HOPE” 缶バッジ」がプレゼントされるキャンペーンも展開中。こちらは先着順で数に限りがあるため、確実に入手したい人は早めの予約・購入を。
■リリース情報
2026.04,22 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』
■予約・購入特典の特典「“MAD HOPE” 缶バッジ」
■関連リンク
星野源 OFFICIAL SITE
https://www.hoshinogen.com/