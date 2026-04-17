第86回（19日／GI、中山芝2000m）には、朝日杯FS覇者カヴァレリッツォとホープフルS覇者ロブチェンのGI馬2頭、共同通信杯を制したリアライズシリウスなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「グリーンエナジー」を取り上げる。 ■グリーンエナジー 早い段階から馬体の良さは際立っていたが、結果が伴わなかった背景には血筋的