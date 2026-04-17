【ニューヨーク＝木瀬武】米動画配信大手ネットフリックスが１６日発表した２０２６年１〜３月期決算は、売上高が前年同期比１６％増の１２２億４９７５万ドル（約１・９兆円）、最終利益は８３％増の５２億８２７９万ドルだった。野球の国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）を独占配信した日本で有料会員数が伸びるなどし、業績を押し上げた。日本国内で配信したＷＢＣ全４７試合の累計視聴者数は３１４