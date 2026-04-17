日本遊技機工業組合(日工組)は、PACHI-PACHI-7プロジェクトの一環として、ホール関係4団体が主催するイベント「推しパチの日・推しスロの日」(通称：推しの日)プレテスト(5月2日・3日)に向けたプロモーション動画「推しの日マーチ」を公開した。「推しパチの日・推しスロの日」(通称：推しの日)は、パチンコ・パチスロの楽しさをより気軽に体験することを目的とした新たな取り組みであり、近年広がりを見せる“推し活”のように、